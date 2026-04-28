ATM'lere zarar verdiler

ADANA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler banka şubelerinin ATM'lerine zarar verdi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kaldırımdaki banka şubelerinin ATM'lerine zarar verip, bölgeden ayrıldı. Para çekmek için gelenler, ATM'lerin camları ve tuşlarının kırıldığını fark etti. İhbar üzerine adrese gelen polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı