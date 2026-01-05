İsrail saldırılarında kliniği yıkılan Filistinli diş hekimi, onardığı kliniğinde yeniden hasta kabulüne başladı

İsrail'in Gazze saldırıları sırasında büyük hasar gören diş kliniğini ateşkesin ardından onaran Diş Hekimi Abdelsalam Kaheel, hasta kabul etmeye başladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze başlattığı yoğun saldırılarda Gazze halkı sevdiklerinin, aile bireylerinin, yakınlarının yanı sıra evlerini, iş yerlerini de kaybetti. İsrail'in Gazze'ye saldırıları konutların ve altyapının ciddi boyutunda tahrip olmasına neden oldu. Gazze'deki konutların yaklaşık yüzde 92'si tamamen veya kısmen yıkıldı. Bu da bölge halkını büyük bir kısmının hiçbir koruma sağlamayan geçici çadırlara sığınmaya veya yıkılma riski olan hasarlı evlerine dönmeye zorladı.

Şiddetli saldırılar nedeniyle yerlerinden edilen Gazze'de yaşayan Filistinliler ateşkesin ardından terk etmek zorunda kaldıkları evlerine geri dönerek evlerini, iş yerlerini tamir etmeye çalışıyor. Savaş öncesi hayatlarına dönmeye çalışanlardan biri de saldırılar sırasında diş kliniğini kaybeden Diş Hekimi Abdelsalam Kaheel. Gazze Şehri'ni batısında bulunan Al-Shati Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki kliniği saldırılardan hasar gören Kaheel, hasar gören duvarlar ve kısmen yıkılmış tavanların arasında İsrail savaş uçakları tarafından bombalanan binada kliniğini yeniden açtı.

"Ateşkesin başlangıcında kliniğime döndüğümde saldırıların yol açtığı büyük yıkımı gördüm" diyen Kaheel, bombardımana uğrayan binada hiçbir şeyin sağlam kalmadığını, duvarların, ekipmanın olmadığını geride yalnızca enkaz ve hatıraların kaldığını dile getirdi. Ailesinin ve arkadaşlarının çadır kurmasını söylemesine rağmen pes etmeyen Kaheel, "Kliniğimi yeniden açmakta ısrar ettim. Geri dönüş yolu hiç de kolay olmadı. Şartlar çok kötüydü ve şehrin her köşesinde acı çekenler vardı. Yine de tereddüt etmedim. Halkımı terk edemeyeceğim. Doktorlar olarak acıyı dindirmek bizim görevimiz" ifadelerini kullandı.

Kaheel, "Savaştan önce hastalar için bir sığınak görevi gören klinik, şimdi direnişin sembolü haline geldi. Hastalar sürekli geri dönüp dönmeyeceğimi soruyorlardı ve bu beni kliniğimi onarmaya ve baştan başlamaya teşvik etti. Burası çalışmaya uygun değildi, ama elimden gelen her şeyi yaptım. Binanın güvenliğini sağlamak için mühendislerle görüştüm ve onlar da yapının sağlam olduğunu doğruladılar" dedi. Minimum ekipmanla çalışan Diş Hekimi Kaheel, ekipman ve tıbbi malzeme sıkıntısı çekmesine rağmen hastalarını tedavi etmeye devam ediyor. "Bugün karşılaştığım en büyük zorluklardan biri, hastaları tedavi etmek için gerekli olan temel araç ve malzemelerin eksikliği. Ama devam etmeye çalışıyorum, çünkü insanlar bize ihtiyaç duyuyor" diyen diş hekimi, "Dünyaya ve uluslararası kuruluşlara mesajım şu; Gazze halkını kurtarın. Bu halk büyük acılar çekiyor ve savaş her şeyi yok etti" dedi. - GAZZE