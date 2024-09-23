Atatürk Üniversitesinden 48 Bilim İnsanı 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' Listesine Girdi
Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde Atatürk Üniversitesinden 28 bilim insanı 'Son Yıl', 20 bilim insanı ise 'Kariyer Boyu Etki' kategorisinde yer aldı. Türkiye genelinde toplamda 1518 araştırmacı bu listeye girmeye hak kazandı.
Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan ve dünya genelinde büyük bir prestije sahip olan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi, Eylül 2024 itibarıyla Elsevier veri tabanında yayımlandı.
Söz konusu liste, kariyer boyu ve son yıl olmak üzere iki farklı kategoride açıklanırken, Atatürk Üniversitesinden 28 bilim insanı, "Son Yıl" bilim insanları listesine, 20 bilim insanı ise "Kariyer Boyu Etki" listesine girmeye hak kazandı. Türkiye genelinde ise 1518 araştırmacı "son yıllık" listede, 1172 bilim insanı ise "kariyer boyu" listede yer alarak önemli bir başarıya imza attı.
Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. John P. A. Ioannidis'in katkılarıyla hazırlanan listede, bilim insanları 22 bilim alanı ve 174 alt alanda sınıflandırıldı. Araştırmada en az 5 makalesi olan bilim insanları için yüzdelik dilimler oluşturularak, bilimsel etki seviyeleri tespit edildi. Elsevier tarafından sağlanan ICSR Lab verileri ile Scopus'un kapsamlı veri tabanı bu önemli çalışmanın temelini oluşturdu.
Rektör Hacımüftüoğlu: "Üniversitemiz, Dünya Akademik Camiasında Kendine Önemli Bir Yer Edinmiştir"
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin bu başarısını değerlendirirken, Atatürk Üniversitesinin köklü bilimsel geleneğinin ve araştırma faaliyetlerine verdiği önemin bu tür başarıları beraberinde getirdiğini belirtti. Rektör Hacımüftüoğlu: "Akademik kadromuzun dünya çapında bilim insanları arasında yer alması, üniversitemizin vizyonuna ve bilimsel hedeflerine olan bağlılığının en somut göstergelerinden biridir. Bu tür başarılar, üniversitemizin sadece ulusal değil, uluslararası alanda da saygınlığını pekiştirmektedir" dedi.
Hacımüftüoğlu, akademisyenlerin bilimsel çalışmalarına verdiği katkılar nedeniyle büyük gurur duyduğunu belirterek, üniversite yönetimi olarak her zaman araştırma, inovasyon ve bilgi üretimini destekleyen bir vizyonla hareket edeceklerini vurguladı. "Bu başarı, bilim insanlarımızın dünya bilim literatürüne yaptıkları katkının en önemli kanıtıdır. Üniversitemiz, bilimsel çalışmalarda uluslararası standartları yakalamış ve dünya akademik camiasında kendine önemli bir yer edinmiştir" diye konuşan Rektör Hacımüftüoğlu, bu başarının Atatürk Üniversitesinin bilimsel altyapısına ve akademik kadrosuna yapılan yatırımların bir sonucu olduğunun altını çizerek, bundan sonraki süreçte de üniversitenin araştırma ve inovasyon odaklı faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceğini belirtti.
"Kariyer Boyu Etki" Kategorisinde Yer Alan Bilim İnsanları (Alfabetik Sırayla)
Prof. Dr. Abdulkadir Cüneyt Aydın
Prof. Dr. Ahmet Gürses
Prof. Dr. Armağan Hayırlı
Prof. Dr. Ekrem Kalkan
Prof. Dr. Emine Malkoç
Prof. Dr. Enes Şayan
Prof. Dr. Ensar Oğuz
Prof. Dr. Ertan Yıldırım
Prof. Dr. Esabi Başaran Kurbanoğlu
Prof. Dr. Fatih Öz
Prof. Dr. Hakan Özer
Prof. Dr. Halise İnci Gül
Prof. Dr. Hasan Türkez
Prof. Dr. İlhami Gülçin
Prof. Dr. Kadir Bakırcı
Prof. Dr. M. İrfan Aksu
Prof. Dr. Murat Kurudirek
Prof. Dr. Sabri Selçuk Atamanalp
Prof. Dr. Semra Karaca
Prof. Dr. Sezai Ercişli
2023 "Yıllık Etki" Kategorisinde Yer Alan Bilim İnsanları (Alfabetik Sırayla)
Prof. Dr. Abdulkadir Cüneyt Aydın
Prof. Dr. Abd. M. Abdelaty Hassıbelnaby
Doç. Dr. Abdullah Emre Çağlar
Prof. Dr. Ali Ahıskalıoğlu
Prof. Dr. Armağan Hayırlı
Prof. Dr. Ekrem Kalkan
Doç. Dr. Erdem Şakar
Prof. Dr. Ertan Yıldırım
Doç. Dr. Esra Kavaz
Prof. Dr. Fatih Öz
Prof. Dr. Gonca Alak
Prof. Dr. Güzin Kaban
Prof. Dr. Halise İnci Gül
Prof. Dr. Hasan Türkez
Prof. Dr. Hayrunnisa Nadaroğlu
Prof. Dr. İlhami Gülçin
Prof. Dr. Kadir Bakırcı
Prof. Dr. Mehmet Yılmaz
Doç. Dr. Mete Yağanoğlu
Prof. Dr. Muhammed Atamanalp
Prof. Dr. Murat Kurudirek
Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz
Prof. Dr. Sabri Selçuk Atamanalp
Doç. Dr. Sefa Küçükler
Prof. Dr. Semra Karaca
Prof. Dr. Serkan Yıldırım
Prof. Dr. Sezai Ercişli
Doç. Dr. Süreyya Oğuz Tümay - ERZURUM