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Atatürk Üniversitesi'nden 20 Bilim İnsanı Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

Atatürk Üniversitesi'nden 20 Bilim İnsanı Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde
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Stanford Üniversitesi ve Elsevier tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde Atatürk Üniversitesinden 20 bilim insanı yer almayı başardı. 2023 yılı verilerine göre, Türkiye'den toplam 1518 araştırmacı 'son yıllık' listede, 1172 araştırmacı ise 'kariyer boyu' listesinde yer aldı.

Stanford Üniversitesi ve Elsevier tarafından hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi güncellenerek açıklandı. Her yıl düzenli olarak yayımlanan ve en son 16 Eylül 2024 tarihinde açıklanan dünyanın en iyi üniversitelerinden akademisyenlerin bulunduğu güncel listede, Atatürk Üniversitesinden 20 bilim insanı yer almayı başardı.

Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier veri tabanında yayımlanan ve 2023 yılına göre, ilk %2'lik dilimde bulunan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi, "kariyer boyu etki" ve "yıllık etki" olarak iki kategoride hazırlandı. Önceki yıllarda da olduğu gibi 22 anabilim dalı ile 176 alt bilim dalında dünyadaki bilim insanlarının yer aldığı listede "nitelikli yayın sayısı", "yayınlara yapılan atıflar", "h-indeksi", "hm-indeksi" ve 'c skoru' gibi objektif göstergeler dikkate alındı.

10 milyon 257 bin 575 Bilim insanının değerlendirilerek ilgili verilerinin kullanıldığı bu sıralamalarda dünya genelinde toplam 217 bin 98 bilim insanı "kariyer boyu" listede; 223 bin153 bilim insanı ise "son yıllık" listesinde yer almayı başardı. Türkiye özelinde ise bin 518 araştırmacı bilim insanı "son yıllık" listeye, bin 172 araştırmacı bilim insanı ise "kariyer boyu" listesine girmeye hak kazandı. Atatürk Üniversitesinden 20 bilim insanı ise "kariyer boyu" ve 28 bilim insanı "son yıl" listesinde dereceye girmeyi başardı.

10 Milyondan Fazla Bilim İnsanı Arasından "Kariyer Boyu Etki" Kategorisinde Yer Almayı Başaran Atauni'li Akademisyenler ve Fakülteleri (Alfabetik Sırayla);

Prof. Dr. Abdulkadir Cüneyt Aydın - Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Ahmet Gürses - Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Armağan Hayırlı - Veteriner Fakültesi

Prof. Dr. Ekrem Kalkan - Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Emine Malkoç - Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Enes Şayan - Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Ensar Oğuz - Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Ertan Yıldırım - Ziraat Fakültesi

Prof. Dr. Esabi Başaran Kurbanoğlu - Fen Fakültesi

Prof. Dr. Fatih Öz - Ziraat Fakültesi

Prof. Dr. Hakan Özer - Ziraat Fakültesi

Prof. Dr. Halise İnci Gül - Eczacılık Fakültesi

Prof. Dr. Hasan Türkez - Tıp Fakültesi

Prof. Dr. İlhami Gülçin - Fen Fakültesi

Prof. Dr. Kadir Bakırcı - Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. M. İrfan Aksu - Ziraat Fakültesi

Prof. Dr. Murat Kurudirek - Teknik Bilimler MYO

Prof. Dr. Sabri Selçuk Atamanalp - Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Semra Karaca - Fen Fakültesi

Prof. Dr. Sezai Ercişli - Ziraat Fakültesi

2023 "Yıllık Etki" Kategorisinde Yer Alan Atauni'li Akademisyenler (Alfabetik Sırayla);

A. Cüneyt Aydın

ABD El-Aty, A. M.

Abdullah Emre Çaglar

Ali Ahiskalioglu

Armağan Hayirli

Ekrem Kalkan

Erdem Şakar

Ertan Yildirim

Esra Kavaz

Fatih Oz

Gonca Alak

Güzin Kaban

Halise Inci Gül

Hasan Türkez

Hayrunnisa Nadaroğlu

İlhami Gülçin

Kadir Bakirci

Mehmet Yilmaz

Mete Yağanoğlu

Muhammed Atamanalp

Murat Kurudirek

Rabia Meryem Yılmaz

Sabri Selcuk Atamanalp

Sefa Küçükler

Semra Karaca

Serkan Yıldırım

Sezai Ercişli

Süreyya Oğuz Tümay - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Üniversitesi Bilim İnsanı Kültür Sanat Türkiye Eğitim Yerel Dünya

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