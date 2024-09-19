Atatürk Üniversitesi'nden 20 Bilim İnsanı Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde
Stanford Üniversitesi ve Elsevier tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde Atatürk Üniversitesinden 20 bilim insanı yer almayı başardı. 2023 yılı verilerine göre, Türkiye'den toplam 1518 araştırmacı 'son yıllık' listede, 1172 araştırmacı ise 'kariyer boyu' listesinde yer aldı.
Stanford Üniversitesi ve Elsevier tarafından hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi güncellenerek açıklandı. Her yıl düzenli olarak yayımlanan ve en son 16 Eylül 2024 tarihinde açıklanan dünyanın en iyi üniversitelerinden akademisyenlerin bulunduğu güncel listede, Atatürk Üniversitesinden 20 bilim insanı yer almayı başardı.
Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier veri tabanında yayımlanan ve 2023 yılına göre, ilk %2'lik dilimde bulunan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi, "kariyer boyu etki" ve "yıllık etki" olarak iki kategoride hazırlandı. Önceki yıllarda da olduğu gibi 22 anabilim dalı ile 176 alt bilim dalında dünyadaki bilim insanlarının yer aldığı listede "nitelikli yayın sayısı", "yayınlara yapılan atıflar", "h-indeksi", "hm-indeksi" ve 'c skoru' gibi objektif göstergeler dikkate alındı.
10 milyon 257 bin 575 Bilim insanının değerlendirilerek ilgili verilerinin kullanıldığı bu sıralamalarda dünya genelinde toplam 217 bin 98 bilim insanı "kariyer boyu" listede; 223 bin153 bilim insanı ise "son yıllık" listesinde yer almayı başardı. Türkiye özelinde ise bin 518 araştırmacı bilim insanı "son yıllık" listeye, bin 172 araştırmacı bilim insanı ise "kariyer boyu" listesine girmeye hak kazandı. Atatürk Üniversitesinden 20 bilim insanı ise "kariyer boyu" ve 28 bilim insanı "son yıl" listesinde dereceye girmeyi başardı.
10 Milyondan Fazla Bilim İnsanı Arasından "Kariyer Boyu Etki" Kategorisinde Yer Almayı Başaran Atauni'li Akademisyenler ve Fakülteleri (Alfabetik Sırayla);
Prof. Dr. Abdulkadir Cüneyt Aydın - Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Gürses - Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Armağan Hayırlı - Veteriner Fakültesi
Prof. Dr. Ekrem Kalkan - Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Emine Malkoç - Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Enes Şayan - Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Ensar Oğuz - Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Ertan Yıldırım - Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Esabi Başaran Kurbanoğlu - Fen Fakültesi
Prof. Dr. Fatih Öz - Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Hakan Özer - Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Halise İnci Gül - Eczacılık Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Türkez - Tıp Fakültesi
Prof. Dr. İlhami Gülçin - Fen Fakültesi
Prof. Dr. Kadir Bakırcı - Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. M. İrfan Aksu - Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Murat Kurudirek - Teknik Bilimler MYO
Prof. Dr. Sabri Selçuk Atamanalp - Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Semra Karaca - Fen Fakültesi
Prof. Dr. Sezai Ercişli - Ziraat Fakültesi
2023 "Yıllık Etki" Kategorisinde Yer Alan Atauni'li Akademisyenler (Alfabetik Sırayla);
A. Cüneyt Aydın
ABD El-Aty, A. M.
Abdullah Emre Çaglar
Ali Ahiskalioglu
Armağan Hayirli
Ekrem Kalkan
Erdem Şakar
Ertan Yildirim
Esra Kavaz
Fatih Oz
Gonca Alak
Güzin Kaban
Halise Inci Gül
Hasan Türkez
Hayrunnisa Nadaroğlu
İlhami Gülçin
Kadir Bakirci
Mehmet Yilmaz
Mete Yağanoğlu
Muhammed Atamanalp
Murat Kurudirek
Rabia Meryem Yılmaz
Sabri Selcuk Atamanalp
Sefa Küçükler
Semra Karaca
Serkan Yıldırım
Sezai Ercişli
Süreyya Oğuz Tümay - ERZURUM