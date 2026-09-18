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Atatürk Üniversitesi Hastanesinde emeklilik gururu

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Atatürk Üniversitesi Hastanesinde emeklilik gururu
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Atatürk Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde uzun yıllar görev yapan ve emekliliğe hak kazanan 5 personel için uğurlama töreni düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde uzun yıllar görev yapan ve emekliliğe hak kazanan 5 personel için uğurlama töreni düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yıllarca özveriyle çalışan hastane personelleri Lokman Budak, Süleyman Yıldız, Nuray Ömeroğlu, Zülküf Demir ve Turan Budak, emeklilik hayatına adım attı. Sağlık çınarları için hastane yönetimi tarafından anlamlı bir uğurlandı programı organize edildi.

Teşekkür Belgeleri Takdim Edildi

Düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşanırken, emekli olan personellere hastaneye verdikleri emek ve hizmetlerden dolayı teşekkür belgesi verildi. Belgeleri takdim eden Hastane Müdürü Fedli Dumlu, emektar personelin kuruma olan katkılarına vurgu yaptı.

"Kurum Kültürüne Önemli Katkılar Sağladılar"

Törende konuşan Hastane Müdürü Fedli Dumlu, yıllarını sağlık hizmetine adamış personelin tecrübelerinin çok değerli olduğunu belirterek, "Personelimizin yıllar içinde hastanemize kazandırdığı tecrübe ve emek, kurum kültürümüze son derece önemli katkılar sağlamıştır. Kendilerine hastanemiz ve hastalarımız adına teşekkür ediyor, yeni hayatlarında sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tören, teşekkür belgelerinin verilmesi ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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