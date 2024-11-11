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Atatürk Arboretumu'nda Sonbahar Renk Cümbüşü

Atatürk Arboretumu'nda Sonbahar Renk Cümbüşü
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Sarıyer'deki Atatürk Arboretumu'nda sonbaharın etkisiyle oluşan sarı, kızıl ve yeşilin tonlarıyla göz alıcı bir manzara ortaya çıktı. Mevsimin getirdiği renkler havadan görüntülendi.

Sarıyer'de bulunan Atatürk Arboretumu'nda sonbaharın etkisini iyice göstermesiyle görsel bir şölen oluştu. Sarı, kızıl ve yeşilin tonlarıyla oluşan renk cümbüşü havadan görüntülendi.

Havaların hissedilir derecede soğumasıyla ve sonbaharın etkisini artırmasıyla birlikte Sarıyer'de bulunan Atatürk Arboretumu'nda renk cümbüşü ortaya çıktı. "Canlı Ağaç Müzesi" olarak da adlandırılan arboretum, mevsimin etkisiyle oluşan sarı, kızıl yeşilin tonlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Arboretumda oluşan renk cümbüşü havadan görüntülendi. Dronla çekilen görüntülerle farklı türde çok sayıda ağaç türüne ev sahipliği yapan arboretumdaki hayran bırakan manzara gözler önüne serildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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