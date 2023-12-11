Atakum Belediye Başkanı Kadınların Toplumdaki Rolünü Vurguladı

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci," Kadın sosyal, siyasi hayatta ve ticaret alanında olmadığı sürece o toplum, refah toplumu olamaz. Refahta da eşitliği sağlamamız lazım" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, dünyanın ve Türkiye'nin sayılı kentlerinde uygulanan katılımcı bütçe çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geliyor. Başkan Deveci, Karadeniz'in ilk katılımcı bütçe çalışmaları kapsamında Dilde Fikirde İşte Birlik Yolu Derneği (Kutlu Yol) üyeleri ve kadın girişimcilerle buluştu. Atakum Belediyesi ile Atakum Kent Konseyi iş birliğinde 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde düzenlenen toplantılar, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Deveci, yoğun geçen pazar mesaisinde vatandaşlarla bol bol sohbet etti.

"Tüm Türkiye'ye örneksiniz"

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, programda yaptığı konuşmada demokrasinin ön koşulunun kadın erkek eşitliği olduğunu belirterek "İnsan hakkı kavramının birinci ilkesi kadın erkek eşitliğidir. Eğer bunu sağlayamazsanız o toplumda huzuru, ailede barışı kuramazsınız. Kentte demokrasiyi oluşturamazsınız. Ülkede demokrasiyi yaşam biçimi haline dönüştüremezsiniz. Bu işin öncüsü sizsiniz. Kadın sosyal, siyasi hayatta ve ticaret alanında olmadığı sürece o toplum, refah toplumu olamaz. Refahta da eşitliği sağlamamız lazım; sağlayamazsak Atatürk'ün bize hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşamayız. Siz tüm Türkiye'ye örnek oluyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti'nin kadınlarısınız. Ne olur, çocuklarınıza bunu aşılayın" dedi. - SAMSUN