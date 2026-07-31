Haberler

Ata mesleği kalaycılığı 26 yıldır sürdürüyor

Ata mesleği kalaycılığı 26 yıldır sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Serkan Özçelik ata mesleği kalaycılığı yaklaşık 26 yıldır sürdürüyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Serkan Özçelik ata mesleği kalaycılığı yaklaşık 26 yıldır sürdürüyor.

Kalaycı ustası Serkan Özçelik, Fatsa'daki küçük dükkanında hem bakırcılık hem de kalaycılık yapıyor. Özçelik ata mesleğini tüm zorluklarına rağmen ayakta tutmaya çalışıyor.

"Kalaycılık emek, sabır ve alın teri ister"

Kalaycılığın dışarıdan bakıldığında basit gibi görünse de son derece zahmetli bir iş olduğunu dile getiren Serkan Özçelik, bu mesleğin büyük bir emek ve sabır gerektirdiğini vurguluyor. Saatlerce yanan ateşin önünde durularak bakır kapların temizlendiğini, parlatıldığını ve kalaylandığını anlatan Özçelik, "Bu iş kolay değildir. Ateşin karşısında uzun süre çalışmak hem bedeni hem de zihni yorar. Ama ortaya çıkan sonuç, verilen emeğe değer" dedi.

Çocukluk yıllarında babasının yanında çırak olarak mesleğe adım attığını söyleyen Özçelik, yaklaşık 26 yıldır kalaycılık yaptığını belirtiyor. Özçelik, "Çocuk yaşlarda izlemekten keyif aldığımız bu meslek, maalesef teknolojiye yenik düştü. Eskiden her mahallede bir kalaycı vardı, şimdi ise sayılı kaldık. Buna rağmen bu mesleğin tamamen yok olmaması için direniyorum" ifadelerini kullandı.

Ata yadigarı bir meslek

Kalaycılığın sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda kültürel bir miras olduğunu ifade eden Özçelik, Fatsa'da bu mesleğin son temsilcilerinden biri olmanın sorumluluğunu taşıdığını söylüyor. "Babamdan öğrendiğim bu mesleği sürdürmek benim için bir görev. Hem ekmeğimi kazanıyorum hem de geçmişten gelen bir sanatı yaşatmaya çalışıyorum" diyen Özçelik, çırak yetişmemesinin ise en büyük sorunlardan biri olduğunu belirtiyor.

Bakır kapta pişen yemeğin lezzeti bambaşka

Bakır kapların Türk mutfağıyla özdeşleştiğini hatırlatan Serkan Özçelik, bu kaplarda pişen yemeklerin lezzetinin farklı olduğunu vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

İki ilçe kül oldu! Üç günlük kabusun sorumluları için hesap zamanı
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk

Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var

Türkiye'nin dev firması çöktü! Milyonlarca kullanıcı etkilendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı

Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
'Laf atma' kavgasında silahlar konuştu: Olan esnafa oldu

"Laf atma" kavgasında silahlar konuştu: Olan esnafa oldu
Galatasaray'dan resmi Musiala açıklaması

Galatasaray'dan resmi açıklama
İspanya'ya kaçak giren Faslı göçmen, elinde kılıçla görüntülendi

Tehlike büyüyor! Gündüz vakti kılıç kuşanıp halka gözdağı verdiler
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta

Filtresiz halini görenler şokta

Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Firmalar da belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler