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Aşık Veysel Şatıroğlu'nun torunu ve Alevi Kültür Derneği Zonguldak Şube Başkanı ZBEÜ Rektörü'nü ziyaret etti

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Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun torunu Gündüz Şatıroğlu ve Alevi Kültür Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mehmet Kaplan, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, konuklarıyla bir süre sohbet etti. Konukları ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti. Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi.

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun torunu Gündüz Şatıroğlu ve Alevi Kültür Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mehmet Kaplan, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun torunu Gündüz Şatıroğlu ve Alevi Kültür Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mehmet Kaplan'ı makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, konuklarıyla bir süre sohbet etti. Konukları ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti.

Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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