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Aşık Veysel Şatıroğlu'nun torunu ve Alevi Kültür Derneği Zonguldak Şube Başkanı ZBEÜ Rektörü'nü ziyaret etti

15 Aralık 2023 18:21 Güncelleme: 18:22 Abone Ol

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun torunu Gündüz Şatıroğlu ve Alevi Kültür Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mehmet Kaplan, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, konuklarıyla bir süre sohbet etti. Konukları ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti. Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi.