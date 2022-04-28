Arvas ailesinin acı günü

BURSA (İHA) - Bursa'da İhlas Holding'de çeşitli kademelerde görev yapan Ayhan, İbrahim ve M. Sait Arvas'ın babaları Seyyid Mazhar Arvas hayatını kaybetti.

Bursa'da ikamet eden 86 yaşındaki Seyyid Mazhar Arvas, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Mübarek Kadir Gecesi'nde ahirete irtihal eden Arvas için Ataevler Edebali Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Arvas ailesini bu acı gününde sevenleri yalnız bırakmadı.

Emekli müftü Faruk Arvas'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Seyyid Mazhar Arvas'ın cenazesi Hamitler Mezarlığı'na defnedildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel