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Artvinli Kuaförler Huzurevi Sakinlerine Ücretsiz Saç ve Sakal Tıraşı Yaptı

Artvinli Kuaförler Huzurevi Sakinlerine Ücretsiz Saç ve Sakal Tıraşı Yaptı
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Artvinli kuaför Mustafa Özdemir ve ekibi, Şavşat'taki Naime-İsmail Yılmaz Huzurevi'nde kalan yaşlıların saç ve sakal bakımlarını ücretsiz olarak gerçekleştirdi. Özdemir, sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çekerek, yaşlara duyulan vefa borcunu ödemek için bu etkinliği düzenledi.

Artvinli berberler, Şavşat ilçesinde yer alan Naime- İsmail Yılmaz Huzurevi'nde kalan erkeklerin saç ve sakal tıraşını yaptı.

Artvin'in merkezde hizmet veren genç kuaför Mustafa Özdemir ve arkadaşları, yaşlılara duyduğu vefa borcunu mesleği aracılığıyla ödüyor. 12 yıldır Artvin merkezde erkek kuaförü olarak çalışan Özdemir, sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle dikkat çekiyor. Özdemir, her hafta sonunu farklı etkinlikle mesleğini icra ederken bu hafta sonu ise huzurevi sakinlerine ayırarak yaşlıların saç ve sakal bakımlarını ücretsiz gerçekleştirdi.

Şavşat ilçesinde yer alan Naime-İsmail Yılmaz Huzurevi'ne giden Mustafa Özdemir ve birkaç gönüllü arkadaşı, yaşlıların saç kesimlerini özenle yaparak onlarla sohbet ettiler. Hem mesleklerini icra eden hem de yaşlılarla vakit geçiren genç kuaförler, huzurevi sakinlerinin yüzlerinde bir tebessüm oluşturmayı başardı.

Mustafa Özdemir, yaptığı açıklamada, "12 yıldır kuaförlük yapıyorum ve sosyal sorumluluk projeleri benim için çok önemli. Bu hafta Şavşat'taki huzurevinde yaşlılarımızla bir araya geldik ve saç bakımlarını yerine getirdik. Yaşlılar bizim tarihimiz, geçmişimiz. Onlara karşı duyduğumuz vefa borcunu elimizden geldiğince ödemeye çalışıyoruz" dedi.

Özdemir'in bu anlamlı çabası, sadece yaşlıların gönlünü kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda gençlere de örnek oluyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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