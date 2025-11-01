Haberler

Artvin'de Maden Projesine Karşı Yürüyüş Düzenlendi

Güncelleme:
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Bazgiret köyünde, maden projesine karşı yürüyüş düzenlendi. Köylüler, ekolojik dengenin korunmasını ve maden tehdidine karşı önlem alınmasını talep etti.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Bazgiret köyünde maden projesine karşı yürüyüş düzenleyen köylüler, köy meydanında açıklama yaptı. Köy sakinlerinden Suat Çelik, madenin köyün ekolojik dengesine ve geçim kaynaklarına zarar vereceğini belirterek "Atalarımızdan miras kalan doğamızı, suyumuzu ve yaşam alanlarımızı madene teslim etmeyeceğiz" dedi.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Bazgiret köyünde Lidya ve Erkan Madencilik şirketleri tarafından yapılmak istenen madencilik faaliyetine tepki gösteren köylüler yürüyüş düzenleyip köy meydanında basın açıklaması yaptı. Eyleme, bölgede madencilik ve taş ocaklarına karşı mücadele eden Çukur, Dereiçi ve Tepebaşı köylüleri de katılarak destek verdi. Açıklamaya ayrıca CHP, Sol Parti, Devrimci Duruş, Yeşil Artvin Derneği, Tepebaşı Köyü Yardımlaşma Derneği temsilcileri ve Maden köyü halkı da katıldı.

Köy meydanında yapılan basın açıklamasını okuyan Suat Çelik şunları söyledi:

"Köyümüz, atalarımızdan devraldığımız doğal ve kültürel mirası koruyarak bugünlere taşıdığımız; korumaya değer geleneksel ahşap mimarisi, 'Sakin Şehir' unvanlı Şavşat'ın bir parçası olması ve eşsiz doğasıyla bir köyün sahip olabileceği neredeyse tüm güzellikleri barındıran, Türkiye'nin en özel köylerinden biridir. Köyümüz, hayvancılık, tarım, arıcılık ve turizm ile geçimini sağlayan bir üretim ve yaşam alanıdır.

"Artvin Valiliği'ni bu eşsiz mirası maden tehdidine karşı korumasını bekliyoruz"

Son günlerde, köy muhtarlığı ve ihtiyar heyetinin haberi olmadan, maden firmalarına ait kişilerce bölgede izinsiz çalışmalar yapıldığı tespit edilmiş ve gerekli müdahaleler gerçekleştirilmiştir. Bazgiret halkı olarak çağrımız şudur: UNESCO'nun korumaya değer gösterdiği geleneksel ahşap mimariye sahip köyümüze ve Şavşat'ın hak ettiği Cittaslow unvanına zarar vereceğinden, Şavşat Kaymakamlığı'nın gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Artvin Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün, yıllardır Artvin'in tanıtımında yer alan köyümüzün değerinin arkasında durarak bu eşsiz mirası maden tehdidine karşı korumasını bekliyoruz.

"Çocuklarımızın sağlıklı çevrede büyüme hakkına sahip çıkıyoruz"

Kamuoyunu, ülkesinin yeşiline, doğasına sahip çıkan herkesi; bu dere son dereymiş, bu ağaç son ağaçmış gibi korumaya ve dayanışmaya çağırıyoruz. Tarihimize, kültürümüze, doğamıza, yaşamımıza ve çocuklarımızın sağlıklı çevrede büyüme hakkına sahip çıkıyoruz. Aşımızı, suyumuzu, evimizi sizlerle paylaşmaya davet ediyoruz. Taleplerimizin dikkate alınması için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
title
