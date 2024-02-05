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Artvin'de Karadeniz Sahil Yolu'nda Tehlikeli Kayalar Temizleniyor

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Artvin'de endüstriyel dağcıların çalışmasıyla Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa-Sarp Sınır Kapısı güzergahındaki yamaçta bulunan ve tehlike oluşturan kayalar kontrollü bir şekilde temizleniyor.

Artvin'de endüstriyel dağcıların çalışmasıyla Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa- Sarp Sınır Kapısı güzergahındaki yamaçta bulunan ve tehlike oluşturan kayalar kontrollü bir şekilde temizleniyor.

Artvin'de Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa- Sarp Sınır Kapısı güzergahında yaşanan heyelanlar bir süredir trafiği olumsuz etkiliyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü bu nedenle Hopa- Kemalpaşa ve Sarp Sınır Kapısı güzergahı boyunca risk tespit edilen taş ve kayalar temizlenmesi için endüstriyel dağcıları ile bölgede çalışma başlattı. Yamaçta askıda bulunan ve her an düşmesiyle karayolu güvenliğini tehdit eden yamaçlardaki kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor. Endüstriyel dağcılar, karayolunda gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra halatlarla tırmandıkları yamaçlardan karayoluna düşme riski olan kayaları levye, kriko ve bazen de patlatma yönetimiyle kontrollü şekilde düşürüyor.

15 yıldır endüstriyel dağcı olarak çalışan Serkan Gökçe, yaptığı açıklamada "Yamaçta askıda riskli kayaların dökümünü emniyetli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. 5 kişilik ekibimizle Hopa-Kemalpaşa arasında bulunan heyelan bölgesinde çalışma yapıyoruz" derken, ekip arkadaşı Mehmet Sevim Çetin ise "Karayolların başlatmış olduğu çalışma sonrasında Hopa'da çalışma yapıyoruz. Riskli olan kayaları dökümünü gerçekleştiriyoruz. Daha sonra çelik tel ve üzerine halka serimi yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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