Artvin'de 120 Gün Önce Çığ Altında Kalan Bülent Gezer'i Annesi: "Arama Çalışmaları Başladı, Devletimizin Desteğiyle Oğlumu Bulacağız"

Güncelleme:
Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) -

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Dağı'nda 31 Aralık 2025 tarihinde çığ altında kalan Bülent Gezer'i arama çalışmalarının yeniden başladı. Anne Şengül Gezer, "Allah'ın izniyle çalışmalar başladı. Yarın oğlumu bulacağız, Allah'ın izniyle. Devletimizin desteğiyle oğlumu bulacağız. 120 gün geçti; bölgede şartlar uygun değildi, ancak şimdi uygun hale geldi. Oğlumu çıkaracaklar, Allah'ın izniyle. Çok sevinçliyim" dedi.

31 Aralık 2025'te meydana gelen çığ olayında 6 çoban kar altında kalmış, bunlardan 3'ü sağ olarak kurtarılmıştı. Çobanlardan Suat Temel ve Kerimullah Azizulla hayatını kaybederken, Bülent Gezer ise kaybolmuştu. AFAD ve jandarma ekipleri, olumsuz hava koşulları ve yüksek çığ riski nedeniyle arama çalışmalarını 3 Ocak'ta geçici olarak durdurmuştu.

Aradan geçen 122 günün ardından çığ riskinin azalmasıyla birlikte arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Artvin'den bölgeye sevk edilen 13 kişilik AFAD ekibi, güvenlik önlemleri kapsamında kontrollü şekilde arama faaliyetlerine başladı. Bugünlük çalışmalar sonlandırılırken, yarın çalışmalara devam edileceği bildirildi.

Bülent Gezer'in ailesi de arama noktasına gelerek çalışmaları izledi. Bülent Gezer'in annesi Şengül Gezer, arama çalışmalarının başlamasından sevinç duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Allah'ın izniyle çalışmalar başladı. Yarın oğlumu bulacağız, Allah'ın izniyle. Devletimiz sayesinde oğlumu bulacağız. 120 gün geçti, bölgede şartlar uygun değildi. Şimdi gelişti. Oğlumu çıkaracaklar, Allah'ın izniyle. Çok sevinçliyim."

Kaynak: ANKA
