Artvin Belediye Başkanı Elçin, İbb Başkanı İmamoğlu'nu Ziyaret Etti - Haberler

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Artvin Belediye Başkanı Elçin, İbb Başkanı İmamoğlu'nu Ziyaret Etti

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Artvin Belediye Başkanı Elçin, İbb Başkanı İmamoğlu'nu Ziyaret Etti

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, ziyaretinde Başkan İmamoğlu'nu bu yıl 30 Haziran-1-2-3 Temmuz tarihlerinde Kafkasör Yaylasında 41'incisni düzenlenecek olan Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivaline davet etti.

Ziyaret, Başkan Elçin'in, Ekrem İmamoğlu'na gösterdiği ilgi için teşekkür etmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Demirhan Elçin, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Artvin, Yerel, Haberler

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