Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Artuklu Belediyesi Başkanı Tatlıdede'ye 'teşekkür plaketi'

Artuklu Belediyesi Başkanı Tatlıdede'ye 'teşekkür plaketi'

Yerel Haberler

Mardin STK Platformu tarafından, deprem bölgesinde yapılan çalışmalarından ötürü Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede'ye "Teşekkür Plaketi" verildi.

Mardin STK Platformu tarafından, deprem bölgesinde yapılan çalışmalarından ötürü Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede'ye "Teşekkür Plaketi" verildi.

Platform dönem sözcüsü Necmettin Başboğa, sendika temsilcileriyle birlikte Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede ile bir araya geldi. Mardin STK Platformu tarafından hazırlanan teşekkür plaketi heyet tarafından Başkan Tatlıdede'ye takdim edildi.

Nazik ziyaretlerinden ve bu ince düşüncelerinden ötürü kendilerine teşekkür eden Başkan Tatlıdede, Deprem bölgesinden gelen ihtiyaç talebine göre bölgeye desteklerinin her daim süreceğini vurguladı. - MARDİN

Mardin Seçim Sonuçları
Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2019
Mardin Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Artuklu Deprem Mardin Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title