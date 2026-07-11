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Arsuz'da çadır yangını ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü

Arsuz'da çadır yangını ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir çadırda çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan çadır yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın; Arsuz ilçesi Arpaçiftlik Mahallesi'ndeki arazide bulunan çadırda yaşandı. Meydana gelen çadır yangınına kısa sürede müdahale eden ekipler, yangının çevredeki ağaçlık alana sirayet etmesini önleyerek alevleri kontrol altına aldı.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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