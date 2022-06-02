Arsuz Belediyesi Fen İşleri Ekiplerinden Yoğun Mesai - Haberler

Arsuz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin muhtelif mahallelerinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını eşzamanlı olarak sürdürüyor.

Ekipler, parke taşı döşeme, beton kanal yapımı, büz boru döşeme, menfez ve köprü yapımı, yol tamirat ve tadilat çalışmaları gibi birçok çalışmayı bir arada gerçekleştiriyor.

Karaağaç'tan Kale'ye tüm mahallelerde ihtiyaç doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini belirten Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, şöyle konuştu:

"Bizim için bir mahallemizin diğerinden hiçbir farkı yok. Tüm mahallelerimizi tek tek dolaşarak, mahalle sakinlerimize sohbet ederek mahallelerdeki eksiklikleri tespit ediyor ve çalışmalarımızı bu tespitlere göre planlıyoruz. Amacımız görevde olduğumuz sürece ilçemize vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek. Karaağaç mahallemizde 2. Etabı bitme aşamasına gelen sahil yürüyüş ve bisiklet yolumuzun 3. Etap çalışmaları için ön çalışmalara başladık. Menfez, büz boru döşeme, beton kanal yapımı, parke taşı döşeme ve birçok işi aynı anda, birçok ekibimizle farklı mahallelerimizde gerçekleştiriyoruz. Önceliği olan yollardan başlayarak, tüm cadde ve sokaklarda parke taşı döşeme işi de 3 ekiple devam ediyor. Bunun yanında yaz aylarına girdiğimiz için sahillerimizin ve plajlarımızın tadilat ve düzenlemesini de bitirmek üzereyiz. Her zaman dediğimiz gibi vatandaşlarımızın memnuniyeti ve sağlığı bizim için çok önemli."

ANKA / Yerel