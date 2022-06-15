Arsuz Belediye Başkanı Güven'den Çocuklara Karne Hediyesi

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, cuma günü karne alacak tüm Arsuz'lu çocukları, karneleri ile Arsuz Lunapark'a davet etti.

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, yarı dönemde olduğu gibi çocukların çağrılarına sessiz kalmayarak, cuma günü karnesini alan tüm Arsuz'lu çocukları karneleri ile birlikte Arsuz Lunapark'a davet etti.

"CUMA GÜNÜ KARNESİNİ ALAN TÜM ARSUZ'LU ÇOCUKLARIMIZI ARSUZ LUNAPARK'A BEKLİYORUZ"

Karneleri ile gelen tüm çocukların biletlerinin kendisinden olduğunu belirten Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven "Yarıyıl tatilinden önce çocuklarımız bizden karne hediyesi istedi. Biz de bu isteklerine sessiz kalmayarak takdir alan tüm öğrencilerimize çeşitli Restoran ve Cafe'lerde geçerli biletler dağıttık. Bu dönem de Elif ve Asmin kızlarımızın gönderdiği mesaja istinaden, tüm karne alacak Arsuz'lu çocuklarımızı kapsayacak bir hediye hazırlamak istedik. Cuma günü karnesini alan tüm Arsuz'lu çocuklarımızı Arsuz Lunapark'a bekliyoruz. Biletleri Başkan amcalarından olacak. Doyasıya eğlensinler. Onlar bizim geleceğimiz. Onların gülümsemesi, mutluluğu dünyalara bedel" dedi.

Ayrıca Güven, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Elif ve Asmin kızlarımızın bu güzel çağrısına sessiz kalamazdık. Cuma günü karnesini alan tüm Arsuz'lu sevgili çocuklarımızı Arsuz'daki lunaparkımıza bekliyorum. Saat 14.00'ten sonra orada olacağım. Biletler Başkan amcanızdan" dedi.

ANKA / Yerel