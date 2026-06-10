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Arpaçay'da değerlendirme toplantısı: Kaymakam Akköz muhtarların taleplerini dinledi

Arpaçay'da değerlendirme toplantısı: Kaymakam Akköz muhtarların taleplerini dinledi
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Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz başkanlığında düzenlenen toplantıda, köy ve mahallelerin ihtiyaçları, vatandaş talepleri ve planlanan çalışmalar ele alındı.

Arpaçay'da köy ve mahallelerin ihtiyaçlarının değerlendirilmesi amacıyla muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirildi. Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçenin mevcut durumu, vatandaşların talepleri ve yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Muhtarlar Dernek Başkanı Yusuf Baştimar ile mahalle ve köy muhtarları katıldı. Yapılan değerlendirme toplantısında muhtarlar, sorumluluk bölgelerinde yaşanan sorunları, vatandaşlardan gelen talepleri ve çözüm bekleyen konuları Kaymakam Akköz'e aktardı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Muhammed Burak Akköz, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirterek, yerel yönetim hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinde muhtarların büyük rol oynadığını ifade etti. Köy ve mahallelerin ihtiyaçlarının yakından takip edildiğini vurgulayan Akköz, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen toplantıda altyapı, ulaşım, çevre düzenlemeleri ve kamu hizmetlerine ilişkin çeşitli konular gündeme gelirken, muhtarlar da bölgelerindeki öncelikli ihtiyaçları dile getirdi. Taleplerin ilgili kurumlarla koordineli şekilde değerlendirileceğini belirten Kaymakam Akköz, çözüm odaklı bir anlayışla çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Toplantının sonunda katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür eden Kaymakam Akköz, özverili çalışmalarından dolayı tüm muhtarlara başarılar dileyerek görevlerinde kolaylıklar temennisinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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