Haberler

Arpaçay'da KÖYDES mesaisi: Köylerin öncelikli ihtiyaçları masaya yatırıldı

Arpaçay'da KÖYDES mesaisi: Köylerin öncelikli ihtiyaçları masaya yatırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arpaçay Kaymakamı başkanlığında düzenlenen toplantıda, köylerin altyapı ve üstyapı ihtiyaçları değerlendirildi. Kilitli parke taşı döşeme, yol bakımı, içme suyu hatlarının yenilenmesi gibi projeler ele alındı.

Arpaçay'da köylerin altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarının değerlendirilmesi amacıyla 2026 yılı KÖYDES Yatırım Programı kapsamında istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz başkanlığında Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıya İl Genel Meclis Üyeleri Lütfü Çelik ve Erdi Yıldırım ile Birlik Müdürü Erdem Tazegül katıldı.

Toplantıda, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında ilçeye tahsis edilen ödenek doğrultusunda köylerin öncelikli ihtiyaçları ele alındı. Katılımcılar, köy muhtarlıklarından gelen talepleri değerlendirerek yatırım programında yer alacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmelerde özellikle köy içi ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla kilitli parke taşı döşeme çalışmaları, mevcut yolların bakım ve onarımı, içme suyu isale hatlarının yenilenmesi ve yeni su depolarının yapımı gibi projeler üzerinde duruldu. Ayrıca kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artıracak yatırımların planlı ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirterek, KÖYDES kapsamında ayrılan kaynakların en etkin şekilde kullanılması için çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantı, 2026 yılı yatırım programında yer alacak projelerin öncelik sırasının belirlenmesi ve köylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapılacak çalışmaların değerlendirilmesiyle sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: Her şeyi sizin için yapıyorum

Kılıçdaroğlu, Genel Merkez kürsüsünde! İlk sözleri kavgayı büyütür
TBMM'de konuşan Özgür Özel'den 'seçim' uyarısı: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı

Özgür Özel kürsüde büyük tehlikeye dikkat çekti! Bir de tarih verdi
Yine aynı ilimiz! Koç Grubu'na bağlı bankaya bir saldırı daha

Yine aynı ilimiz! Koç Grubu'na bağlı bankaya bir saldırı daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak

Dünya Kupası'nda skandal! Abdulkadir'i ülkeye almadılar

Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı

Eve girmeye çalışırken hiç beklemedikleri bir şey oldu
Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı öncesi dikkat çeken görüntü! Dakikalar içinde tükendi

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı öncesi dikkat çeken görüntü
ABD alarmda! 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü

60 yıl sonra ortaya çıkıp ülkeyi esir aldı! Git gide yayılıyor
Hindistan'da gündem oldu! Karısından boşanıp kayınvalidesiyle evlendi

Herkes bu nikahı konuşuyor! Karısını boşayıp kayınvalidesiyle evlendi
Alparslan Kuytul iddialarına yanıt: Darp olayı yaşanmadı

Alparslan Kuytul grubunun planı çöktü! İddialara jet yanıt
Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı

Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı