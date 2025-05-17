Arızalı MR Cihazı Yeniden Hizmete Girdi

Arızalı MR Cihazı Yeniden Hizmete Girdi
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Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde su sistemi arızası nedeniyle devre dışı kalan MR cihazı, yapılan teknik müdahalenin ardından hasta kabulüne yeniden başladı. Hastane yönetimi, cihazın güvenli bir şekilde çalıştığını ve randevu sistemi üzerinden başvuruların alınabileceğini açıkladı.

Su sistemi arızası nedeniyle geçici süreyle devre dışı kalan MR cihazı, yapılan teknik müdahalenin ardından yeniden hasta kabulüne başladı.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, su sistemi kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle geçici olarak devre dışı bırakılan Manyetik Rezonans (MR) cihazı, yapılan müdahale sonrası yeniden hizmet vermeye başladı.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, teknik firmanın önerileri doğrultusunda 24 saat dinlendirilen cihazın, hasta kabulüne başladığı bildirildi.

Yetkililer, yaşanan aksaklık sonrası alınan hızlı önlemler sayesinde cihazın güvenli şekilde çalıştığını belirterek, vatandaşların randevu sistemi üzerinden başvuru yapabileceklerini kaydetti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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