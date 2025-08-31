Ari Barutoğlu, Dedesi Nigoğos'un Doğduğu Tomarza'yı Ziyaret Etti

Ermeni uyruklu Ari Barutoğlu; 110 yıl sonra dedesi Nigoğos'un doğup ve 10 yıl yaşadığı Tomarza ilçesini ziyaret etti.

İstanbul'da müzisyen olan Ari Barutoğlu; merhum dedesi Nigoğos'un doğduğu yeri ziyaret etmek için Tomarza ilçesine geldi. Barutoğlu yapmış olduğu açıklamada; "Ben İstanbul'da müzisyen olarak çalışmaktayım. Dedem Nigoğos'un; 1905 yılında Tomarza ilçesinde doğduğu ve 10 yaşına kadar burada yaşadığını biliyorum. Bu yüzden doğup büyüdüğü toprakları ziyaret etmek için Tomarza'yı ziyaret ettim. İslamiyet'in hoşgörü dini olduğuna burada bir kez daha şahit oldum. Gerek ilçe halkı gerekse ilçe esnafı Ermeni uyruklu olmama rağmen beni ötekileştirmeden hoş sohbet ederek ikramlarda bulundu. Aynı zamanda bana rehberlik ederek Tomarza Kilisesi ve Tarihi Merkez Cami'ni ziyaret etmemde yardımcı oldular. Tomarzalılar çok iyi bir misafirperverler diyerek" Tomarza'dan ayrıldı. - KAYSERİ