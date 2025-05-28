Arhavi'de Çamlıca HES Projesine Karşı Dava Açıldı

Arhavi'de Çamlıca HES Projesine Karşı Dava Açıldı
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Arhavi'de Çamlıca HES Projesine Karşı Dava Açıldı
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Arhavi Çamlıca HES projesine ilişkin verilen 'ÇED olumlu' kararının iptali için açılan davanın avukatı Bedrettin Kalın, halkı keşif gününde destek olmaya çağırdı. Mahkeme tarafından belirlenen keşif tarihi 30 Mayıs 2025. Proje, Durguna ve Mençuna vadileri ile tarihi Çifteköprü'yü tehdit ediyor.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Arhavi Çamlıca HES projesine ilişkin verilen "ÇED olumlu" kararının iptali için açılan davanın avukatı Bedrettin Kalın, 30 Mayıs'ta keşif için Arhavi'de olacaklarını belirterek, "Arhavi halkının bu projeye karşı duyarlılık göstermesini ve keşif günü yanımızda olmasını bekliyoruz. Aksi takdirde yalnızca Durguna Vadisi'ni değil, Mençuna Vadisi'ni ve tarihi Çifteköprü'yü de bir bütün olarak kaybetme riskiyle karşı karşıyayız" dedi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde yapımı planlanan Çamlıca HES projesine ilişkin verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptali için açılan davada keşif tarihi belirlendi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan davacı avukat Bedrettin Kalın, 30 Mayıs 2025 tarihinde Arhavi'de keşif yapılacağını duyurdu.

Bedrettin Kalın, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bilindiği üzere Arhavi'nin Durguna Vadisi'nde 'Çamlıca HES' adıyla bir hidroelektrik santral projesi yapılmak istendi. Bu projeye verilen ÇED olumlu kararının iptali için Rize İdare Mahkemesi'nde dava açtık. Mahkeme tarafından belirlenen keşif, 30 Mayıs 2025 tarihinde Arhavi'de gerçekleştirilecek.

"Bir vadiden fazlası gidiyor"

Durguna Vadisi, Çifteköprü'nün iki vadisinden biridir. Çifteköprü'nün hemen üst kısmında başlayan bu iki vadi, biri Mençuna Vadisi, diğeri Durguna Vadisi olmak üzere ayrılır. Durguna Vadisi üzerinde halihazırda yaklaşık 4-5 adet regülatör ve HES projesi bulunmakta. Ancak bu projelerle yetinilmedi; vadide yeni projeler planlandı ve bazıları hayata geçirildi. Dolayısıyla bir vadinin tamamını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız.

Arhavi halkının bu projeye karşı duyarlılık göstermesini ve keşif günü yanımızda olmasını bekliyoruz. Aksi takdirde yalnızca Durguna Vadisi'ni değil, Mençuna Vadisi'ni ve tarihi Çifteköprü'yü de bir bütün olarak kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Bu bilinçle hareket ederek, keşif günü desteğinizi bekliyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
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