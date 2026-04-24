Ardanuç Halk Pazarında Yurttaştan Hayat Pahalılığına Tepki: Domatesin Kilosu 200 Lira Olmuş. Ne Oluyor?

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Ardanuç'ta kurulan halk pazarında alışveriş yapan vatandaşlar, artan fiyatlar karşısında geçim sıkıntısı yaşadıklarını dile getirdi. Emekli yurttaş Erkin Balcı, "Pazarda vatandaş var ama sadece dolaşıyor, bakıyor. Yazık değil mi insanlara? Fileye bir tane maydanoz, iki tane marul koymuş, 'boş gitmeyeyim' diye alıyor ve evine gidiyor. Domatesin kilosu 200 lira olmuş. Ne oluyor ya" dedi.

Artvin'in Ardanuç ilçesindeki halk pazarında vatandaşlar artan fiyatlar nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını ifade etti. Alışveriş için pazara çıkan emekli Erkin Balcı, artan fiyatlar karşısında alım gücünün kalmadığını belirterek şunları söyledi:

"Neyle alışveriş yapacaksın? Maydanozun bağı 50 lira, dört tane limon 200 lira. Biz emekliyiz. Verdikleri maaş 20 bin lira. Ben 40 yıl devlete çalıştım, aldığım maaş 23 bin lira. Gel de pazara çık! Nasıl çıkacaksın pazara? Pazarda vatandaş var ama sadece dolaşıyor, bakıyor. Yazık değil mi insanlara? Fileye bir tane maydanoz, iki tane marul koymuş, 'boş gitmeyeyim' diye alıyor ve evine gidiyor. Domatesin kilosu 200 lira olmuş. Ne oluyor ya? Türkiye kötüye gidiyor. Kurban Bayramı'nda en az 40 bin lira lazım, kurban almak mümkün değil. Bayramda çoluk çocuk gelecek, 5-6 torunum var. Ne yapacağımızı kara kara düşünüyoruz. Bayram ikramiyesi verilecek mi, o da belli değil. Kendilerine gelince 200-300 bin lira maaş alan var. Ama hala çıkıp 'geçinemiyorum' diyorlar. Bu, 86 milyon insanın karşısında büyük bir saygısızlıktır. Bana 'konuşursan içeri atarlar' diyorlar. 75 yaşına gelmişim, bu saatten sonra atsalar ne olur, atmasalar ne olur?"

Ardanuç halk pazarında satış yapan bir esnaf ise "Şu anda insanlar sadece temel ihtiyaçlara yöneliyor. Kıyafet alan yok denecek kadar az. Bekliyoruz, ama satışlar çok düşük. Tek tük alışveriş oluyor" şeklinde konuştu.

Pazara alışverişe gelen bir aile de şöyle konuştu:

"Pazarlar ortada, söylenecek fazla bir şey yok. Herkesin kesesine uygun ürün var ama fiyatlar yine de pahalı. Vatandaş ne yapsın? Her yerde fiyatlar aynı. Herkes kurbanı düşünüyor. Gücü yeten kesecek, yetmeyen kesemeyecek. Eskiden insanlar arar, bulamazdı; şimdi ise almak zor. Eskiler daha iyiydi. Şimdi, ise durum çok zor. Biz de misafiriz Ardanuç'ta Ankara'dan geldik. Kurban kesip kesemeyeceğimiz bile belli değil. 20 bin lirayla ne alınır? Koyun bile vermiyorlar. Nasıl kesilecek? Ben emekliyim, 36 yıl çalıştım, 20 bin lira veriyorlar. Bizden alıp başkalarına veriyorlar."

Ardanuçlu bir pazarcı ise durumu şöyle özetledi:

"Allah ne verdiyse satıyoruz. Pazarda hiçbir şey değişmedi, her şey aynı. Fiyatlara pahalı diyorlar ama vatandaşta para yok. Millete de bir şey diyemiyorsun. Kalabalık var ama alışveriş yok; boş bir kalabalık."

Kaynak: ANKA