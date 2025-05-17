Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Halk Günü Toplantılarıyla Vatandaşlarla Buluşuyor

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Halk Günü Toplantılarıyla Vatandaşlarla Buluşuyor
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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, yapılan Halk Günü Toplantılarında vatandaşların şikayet ve önerilerini dinleyerek, taleplerinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi için gerekli talimatları vermekte.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, vatandaşların şikayet ve önerilerini tek tek dinliyor.

Vali Çiçek, vatandaşlarla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla Halk Günü Toplantılarını sürdürüyor.

Düzenlenen toplantıda, kendisiyle görüşmek için gelen vatandaşların ihtiyaç, sorun ve taleplerini dinleyen Vali Hayrettin Çiçek, iletilen ihtiyaç ve taleplerin çözümü için toplantıda hazır bulunan ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları verdi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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