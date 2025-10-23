Ardahan Valisi Çiçek, Halk Gününde Vatandaşlarla Buluştu

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, halk gününde vatandaşlar ile tek tek bir araya gelerek, talep ve isteklerini dinledi.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen halk günü kabulünde vatandaşlarla tek tek görüşerek kendisine iletilen sorunların çözümü için gerekli kurum amirlerine talimatlar verdi.

Vali Çiçek, "Vatandaşlarımızın sorunlarını, dertlerini, taleplerini dinliyor, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Devletimizin ve milletimizin imkanları ile her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" dedi. - ARDAHAN