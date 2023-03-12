Üye Girişi
Haberi Paylaş

Araç içerisinde fenalaşan muhtar hayatını kaybetti

Yerel Haberler

Çorum'da otomobil içerisinde fenalaşan köy muhtarı, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çorum'da otomobil içerisinde fenalaşan köy muhtarı, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumçelteği Köyü Muhtarı Erol Kaya, 19 FH 424 plakalı otomobili ile cadde üzerinde seyir halindeyken birden fenalaşarak bayıldı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırılan muhtar Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaya'nın ölüm nedenin belirlenmesi için cansız bedeni Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatih Çorum 3. Sayfa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title