Araç içerisinde fenalaşan muhtar hayatını kaybetti

Çorum'da otomobil içerisinde fenalaşan köy muhtarı, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumçelteği Köyü Muhtarı Erol Kaya, 19 FH 424 plakalı otomobili ile cadde üzerinde seyir halindeyken birden fenalaşarak bayıldı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırılan muhtar Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaya'nın ölüm nedenin belirlenmesi için cansız bedeni Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. - ÇORUM