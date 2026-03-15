Hasan Altun'dan Kadir Gecesi mesajı

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Kadir Gecesi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Hasan Altun mesajında, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise Cehennemden ateşinden kurtuluş olan Ramazan Ayı'nın sonlarına yaklaşırken, manevi haz ve coşkunun doruğa ulaştığı Kadir Gecesine ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu Arabanlı çiftçilerimiz ve tüm hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz. Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerimin indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi, gönül dünyamızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için bizlere eşsiz bir imkan sunmaktadır. Allah'ın sonsuz rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu müstesna geceyi, hatalarımızın telafisi için bir fırsat olarak görmeli ve tüm insanlığın kin, haset, nefret, korku ve ümitsizliğin olmadığı; güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın olduğu bir dünyada yaşaması için tüm içtenlikle dua etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerimle, bu kutsal gecenin yeryüzünde barış ve huzura vesile olmasını diliyor, başta Arabanlı çiftçilerimizin ve tüm hemşehrilerim ve aziz milletimizin mübarek Kadir Gecesi'ni en içten dileklerimle tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

