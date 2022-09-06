Antalya haberleri... Antalya Büyükşehir'den Serikli Çiftçilere Sera Naylonu Desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi zor gününde üreticiyi yalnız bırakmıyor. Büyükşehir Belediyesi, geçen aylarda Serik'te yaşanan fırtınada seraları zarar gören 51 çiftçiye, 20 bin kilogram sera naylonu yardımında bulundu.

Yerelden kalkınma hamlesiyle Antalyalı çiftçilere her alanda destek olan Büyükşehir Belediyesi, Serik'te geçen Mart ayında yaşanan fırtınada seraları zarar gören çiftçileri yalnız bırakmadı. Fırtına sonrası ilçede hasar tespiti yapan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, en çok sera naylonlarının zarar gördüğünü belirledi. Bunun üzerine Serik'e bağlı Çandır, Çakallık ve Kadriye Mahalleleri'nde seraları zarar gören toplam 51 çiftçiye sera naylonları teslim edildi. Üreticiler ekonomik şartlar nedeniyle naylonları alma imkanlarının olmadığını belirterek, destek sözünü yerine getiren Başkan Muhittin Böcek"e teşekkür etti.

"ZOR GÜNDE YANIMIZDA OLDU"

Serik Kadriye Mahallesi'nde geçimini seracılıkla sağlayan Nevin Doğan Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine uzattığı yardım eline çok sevindiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Fırtınada zararımız çok oldu. Sera demirlerimizin çoğu kırıldı, naylonlarımız paramparça oldu. Bunları tekrar yapmamız çok güçtü. Ekonominin durumu ortada. O yüzden Başkanımızdan Allah razı olsun. Zor günde yanımızda oldu. Yapmaz dediler yaptı, herkesi utandırdı. Çok teşekkür ediyorum."

"ÇOK MEMNUNUZ"

30 senedir Serik Çandır Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Süleyman Topal ise "Fırtınada büyüklü küçüklü herkesin zararı oldu. Sağ olsun Başkanımız Muhittin Böcek ilk güden yanımızda oldu. Bugün de buraya sera naylonumuzu almaya geldik. Hak geçirmeden herkese ihtiyacı doğrultusunda teslimler yapılıyor. Başkanımızın bizi yani çiftçileri düşünmesinden çok memnunuz. Sağ olsun var olsun" dedi.