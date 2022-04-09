Antalya'da trafik denetimleri tüm hızıyla devam ediyor - Haberler

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Antalya'da trafik denetimleri tüm hızıyla devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Mahmut Kayacan - Yerel
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- Antalya'da trafik denetimleri tüm hızıyla devam ediyor Emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık, hatalı sollama konularında denetim yapıldı Antalya'da trafik düzeninin ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen trafik denetimleri tüm hızıyla devam ediyor.

- Antalya'da trafik denetimleri tüm hızıyla devam ediyor

Emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık, hatalı sollama konularında denetim yapıldı

ANTALYA - Antalya'da trafik düzeninin ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen trafik denetimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Turizm kenti Antalya'da polis ekiplerinin gece mesaisi şehrin birçok noktasında devam etti. Farklı saatlerde trafik ekiplerince emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konularda denetim yapıldı. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam edeceği belirtilirken, özellikle sürücülerde denetim duygusunun üst düzeyde tutulmasının hedeflendiği açıklandı.

Antalya'nın birçok noktasında geniş kapsamlı gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanırken, sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Antalya'da trafik denetimleri tüm hızıyla devam ediyor

Antalya'da trafik denetimleri tüm hızıyla devam ediyor

Antalya'da trafik denetimleri tüm hızıyla devam ediyor

Antalya'da trafik denetimleri tüm hızıyla devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Mahmut Kayacan - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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