Antalya'da Duşa Kabin Camı Patladı: Emekli Öğretim Görevlisi Yaralandı

Antalya'da yaşayan Akdeniz Üniversitesi'nden emekli öğretim görevlisi Kemal Koçak (80), duşa kabin camının patlaması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Vücuduna 20'ye yakın dikiş atılan Koçak, olay sırasında büyük korku yaşadığını belirterek, "Ne zaman patlayacağı belli olmayan bir bomba gibi" dedi.

Olay, emekli akademisyen Kemal Koçak'ın evinin banyosunda yaşandı. Duş aldıktan sonra kabinden çıkmak üzere olan Koçak, kapakları açtığı sırada duşa kabinin temperli camı aniden patladı. Cam parçalarının üzerine yağması sonucu kolundan, bacaklarından ve ellerinden yaralanan Koçak, büyük kan kaybı yaşadı. Olayın ardından özel bir hastaneye kaldırılan Koçak'a 20'ye yakın dikiş atıldı, bir parmağında ise kemik çatlağı tespit edildi.

Evindeki banyoda büyük tehlike atlattığını anlatan Kemal Koçak, duş aldıktan sonra kabinden çıkarken camların aniden patlayıp üzerine yağdığını söyledi. Koçak, yaşadıklarını şöyle aktardı: "Duşa girdim. Çıkarken, sol tarafı açtım, sağı açarken bomba gibi bir ses geldi. Camlar sanki üzerime dolu yağıyormuş gibi üzerime yağdı. İskeletler bozulunca, kırılınca da elim tutacakta asılı kaldı. Bütün camlar elimin, kolumun ve ayaklarımın üzerinden geçti. Allah'tan tam çıkarken oldu, içeride kalsam belki yüzüme gözüme de gelirdi."

Yaklaşık yedi yıldır kullandığı duşa kabin camının aniden patladığını söyleyen Koçak, "Ne zaman patlayacağı belli olmayan bir bomba demek ki bu. Terliklerimin ve parmaklarımın arası cam içinde kaldı, ayağımı kaldıramıyordum. Birisini kaldırsam diğeriyle cama basacağım. Çaresizlik içinde temizleye temizleye çıktım. Hanım da evde yoktu. Gözlük de takmamıştım, bir taraftan kanı soğuk suya tutuyordum. Elimden, ayağımdan kan fışkırıyordu" diye konuştu.

Olay sonrası eşini aradığını ve özel bir hastaneye kaldırıldığını belirten Koçak, "Elimden ayağımdan fırlayan kan nedeniyle en az 2 kilo kan kaybettim. Kan kuruyunca da ip haline gelmişti. 2-3 yerden 20'ye yakın dikiş atıldı. Üstelik baş parmağımın üstündeki işaret parmağımın kemiği de çatlamış. Kazadan sonra 1 ay geçti, hala geçmedi. Üç defa antibiyotik kullandım ama buna rağmen iyileşemedim" dedi. - ANTALYA