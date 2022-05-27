Antalya Büyükşehir'den Elmalı Sanayi Sitesi'nde Asfalt Çalışması - Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Sanayi Sitesi'nin yeni yapılan bölümünü sıcak asfaltla kapladı.

Elmalı'da mevcut sanayi sitesinin yetersiz gelmesi nedeniyle Elmalı Belediyesi tarafından sanayi sitesine 66 adet yeni iş yeri yapıldı. Yeni yapılan bölümün yolları esnafı kışın çamurdan ve yazın tozdan kurtarmak için Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak asfaltla kaplandı.

İş yerlerinin tamamlanmasıyla birlikte yeni sahiplerine teslim edildiğini belirten Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, "Yeni yaptığımız işyerlerinin yollarının asfaltı için Antalya Büyükşehir Belediyemizden destek istedik. Desteklerinden dolayı Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ediyor, esnafımıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.