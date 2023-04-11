Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'e 'Bilim Köyü' Kuruyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerin bilimle tanışması ve bilimsel süreç becerilerinin gelişmesi için Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi’ne ‘Bilim Köyü’ kuruyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerin bilimle tanışması ve bilimsel süreç becerilerinin gelişmesi için Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'ne 'Bilim Köyü' kuruyor.

Nitelikli, düşünen ve üreten bir gençlik inşasına pozitif yönden katkı sağlamayı amaçlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerin yaparak ve yaşayarak öğrenmesi adına yeni projeler geliştiriyor. Başkan Muhittin Böcek'in seçim vaatleri arasında yer alan Bilim Köyü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından hayata geçiriliyor. Serik Boğazkent'te bulunan ve atıl olan kamp alanı yeniden düzenlenerek Bilim Köyü haline getiriliyor.

Bilim Köyü projesi çocuk ve gençlere erdemli, donanımlı, yenilikçi, bilimsel alandaki gelişmeleri yakından takip eden, özgün fikirler üretebilen ortak bir çalışma alanı sunacak. Merkezde çocuk ve gençlerin; bilimi, teknolojiyi, mühendisliği, sanatı ve matematiği eğitici ve eğlenceli şekilde öğrenmeleri için felsefe, uzay, deniz ve kuş halkalama kampları gibi çeşitli kamplar ve eğitimler de düzenlenecek

Daha önce Serik Güreş Eğitim Merkezi olarak hizmet veren yerleşke, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılacak gerekli düzenlemelerin ardından bilim ve eğitim yuvası olacak. 50 kişilik konaklama kapasitesi ve tüm ihtiyaçların karşılanacağı şekilde tasarlanan Bilim Köyü; konaklama ve idari bina, atölye ve eğitim çadırı, çok amaçlı oturma alanları ve çadır alanlardan oluşacak. Kamp çalışmalarının başladığı merkez kısa süre sonra aktif olacak.

Bilim Köyü projesine ilişkin ayrıntılı bilgiye Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü 0-242 321 24 70 no'lu telefondan ulaşılabilecek.