Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Engelli Sanatçı Mustafa Alper Kocabıyık'ın Sergisi Açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi fuayesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli sanatçı Mustafa Alper Kocabıyık'ın resim sergisi açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi fuayesinde anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Engelli sanatçı Mustafa Alper Kocabıyık'ın yaptığı 40 tablonun bulunduğu sergi Büyükşehir Belediyesi Fuayesinde açıldı. Serginin açılışına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Av. Cansel Tuncer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ramazan Demir, Mustafa Gürbüz, Durmuş Ali Arslan ve Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural ile davetliler katıldı.

SEVGİ VARSA SANATA DA ENGEL YOK

Sanatçı Mustafa Alper Kocabıyık'ın yaptığı 40 tablonun bulunduğu serginin açılışını Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Avukat Cansel Tuncer yaptı. Sevginin olduğu yerde hiçbir engelin olmadığını söyleyen Cansel Tuncer, "Burada hazırladığı sanat eserlerini bizlerle paylaşan değerleri sanatçımızın huzurunda bütün engelli bireylerimize saygılarımı iletiyorum. Böylesine birbirinden güzel eserlerin olduğu bir sergiye Büyükşehir Belediyesi olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Engellerin aşılabileceğini de bizlere gösterdiği için çabası ve azmi için Alper Kocabıyık'a çok teşekkür ediyorum. Çok güzel eserler üretmiş. Alper'in kıymetli annesi Hafize Öztürk Hanıma da çok teşekkür ederim. Alper'in tek ve tam destekçisi kendisinin büyük emeği var bu güzelliğin ortaya çıkmasında" diye konuştu.

1-8 ARALIK ARASI AÇIK

Açılış konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ve davetliler sergiyi gezdi. Mustafa Alper Kocabıyık'ın resim sergisi 1 -8 Aralık tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi fuayesinde sergilenecek.