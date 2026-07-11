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Kaymakam Akdaş, konteyner kentte yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi

Kaymakam Akdaş, konteyner kentte yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi
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Antakya Kaymakamı Abdullah Akdaş, Yakutiye Konteyner Kent'te tahliye sürecine ilişkin vatandaşlarla bilgilendirme toplantısı yaptı, soruları yanıtladı.

Antakya Kaymakamı Abdullah Akdaş, Yakutiye Konteyner Kent'te yürütülen tahliye süreci kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İlçedeki Yakutiye Konteyner Kent'te düzenlenen toplantıda Kaymakam Abdullah Akdaş, tahliye sürecine ilişkin vatandaşlara bilgi vererek soruları yanıtladı ve süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, tahliye işlemlerinin planlanan takvim doğrultusunda yürütüleceği belirtilirken, vatandaşların talepleri ve görüşleri de dinlendi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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