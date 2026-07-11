Antakya'da konteyner yangını
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan konteyner yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın; Antakya ilçesi Alaattin Mahallesi'nde yaşandı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen konteyner yangınına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevlerin çevreye sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı.
Yangının söndürülmesinin ardından bölgede gerekli emniyet tedbirleri alınırken, soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı