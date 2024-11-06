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Ankaralı Turgut'un Kızı: 'Babam Hayatta'

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Eylem Boran, 'Neler Oluyor Hayatta' programında babası Ankaralı Turgut'un ölmediğini, tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü açıkladı. Sosyal medyada yayılan ölüm haberlerini yalanladı.

Öldüğü söylenen Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran, "Neler Oluyor Hayatta" pogramında konuştu. Boran, "Babam ölmedi, hayatta" dedi.

Kanser tedavisi gören ve geçtiğimiz gün entübe edilen şarkıcı Ankaralı Turgut'un bu sabah öldüğüne dair haberler sosyal medya yayılmıştı. Kanal D'de yayınlanan Sunuculuğunu Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına katılan ünlü sanatçının kızı Eylem Boran, haberleri yalandı.

Peki Ankaralı Turgut'un son durumu ne, yaşıyor mu?

Ünlü sanatçının kızı Eylem Boran, şunları söyledi: "Babamın hayatını kaybettiği yönündeki iddialar kesin ve kesinlikle doğru değil. Yoğun bakımda tedavisi sürüyor, durumu ciddi ve kendisi hayatta. haberler'>Haberler gerçeği yansıtmıyor. Hastaneyiz, doktorumuzla konuştuk. O da asla doğru olmadığını söyledi. Bu haberler bizi gerçekten çok üzüyor. Rica ediyorum ölmeyen insanı öldürüp bizi daha da üzmesinler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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