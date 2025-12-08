Vatandaşlarla balon sektiren köpek kamerada

Ankara'da sokak ortasında yaşanan ilginç ve eğlenceli anlar vatandaşların yüzünü güldürdü. Şehirde bir köpek, çevredeki vatandaşlarla birlikte balon sektirerek adeta mini bir gösteri sergiledi.

Ankara'da bir köpek, vatandaşlarla balon sektirdi. Etraftakilerin şaşkınlıkla izlediği köpek, balonu patlatmadan uzun süre havada tutmayı başardı. Vatandaşlar hem eğlendi hem de o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Kısa sürede çevrede neşeli bir kalabalık oluşurken, ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü. Ankara sokaklarında yaşanan bu sevimli anlar, günün en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu. - ANKARA