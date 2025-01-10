Üye Girişi
Haberler
Ogün Samast'ın 'FETÖ' davası zaman aşımından düştü

Ogün Samast'ın yargılandığı davada zaman aşımı kararı
Öcalan, DEM heyetini dinlemeyip 'Benim planlarım var' demiş

DEM heyetini dinlemeyen Öcalan tek bir cümle sarf etmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'e Halep Kalesi'ne asılan bayrağı sordu

Erdoğan, Özel'e o bayrağı sordu
Ekrem İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi

İmamoğlu, Şam'a gidemeyecek

Ankara Kent Konseyi'nden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Etkinliği

Ankara Kent Konseyi'nden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Kent Konseyi Medya Çalışma Grubu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla 'Aksiyona Geç' adlı etkinlik düzenledi. Etkinlikte gazeteciliğin geleceği ele alındı ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, gazeteciliğin kişisel tatmin açısından önemini vurguladı.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Medya Çalışma Grubu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla 'Aksiyona Geç' adlı etkinlik düzenledi.

Ankara Kent Konseyi Medya Çalışma Grubu'nun düzenlediği 'Aksiyona Geç' etkinliğinde televizyon, gazete ve ajans haberciliğinin bugünü ve geleceği ele alındı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Ankara Kent Konseyi'nin gazetecilere kendilerini yabancı hissettirmediğini belirterek, "Gazetecilik farklı bir şey. Televizyon gazeteciği, YouTube yaptım. Televizyon ve YouTube birbirlerine rakip gibi gözüküyor ama gazeteciler için çok önemli bir mecra. Alanı daraltmıyor kesinlikle, daha özgürleştiriyor. Kişisel tatminin en yüksek olduğu mesleklerden bir tanesi budur. Çünkü her zaman vatandaşın içindesiniz" diye konuştu.

Programın ardından TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kadıköy'de kıyameti koparan futbolcuyu takımına alıyor
img

Süper Kupa finalinin yayınlanacağı kanal hayal kırıklığı yaşattı
img

Belediyelere ve kamuya yüzlerce personel alınacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de tarihi yangından kaçanların evinde yağma başladı

Tarihi yangınla mücadele sürerken yağma başladı
Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı

Sektörü karıştıran iddialar sonrası hakkında soruşturma başlatıldı
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu
Ofisteki yasak ilişki sosyal medyada canlı yayınlandı

Yasak ilişki sosyal medyada canlı yayınlandı

Son Dakika Haberleri

ASKİ Ankara su kesintisi! 11-12 Ocak Polatlı, Sincan, Çubuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Labirent: Ölümcül Kaçış filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Labirent: Ölümcül Kaçış filmi ne zaman, nerede çekildi? Yemekteyiz kim birinci oldu? 10 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta para ödülünü kim kazandı? Deniz Işın kimdir, hangi dizilerde oynadı? 11 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, Aslan, Akrep burcu yorumu! 11 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Emeklilere implant ücretsiz mi? Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar 696. bölüm izle! Arka Sokaklar son bölüm neler oldu? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 10 Ocak günün maçları nereden izlenir? 10 Ocak 2025 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Ayşe Barım'a tepki gösteren sanatçılar kim? Ayşe Barım aleyhinde konuşan oyuncular! Ayşe Barım ne yaptı, neden gündem oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.