Ankara haber: Sincan'da köy pazarları açılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara haber: Sincan'da köy pazarları açılıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Ankara haber: Sincan'da köy pazarları açılıyor

Ankara haberi... Ankara Sincan Belediyesi, el emeği ve üretime destek vermeye devam ediyor.

Ankara Sincan Belediyesi, el emeği ve üretime destek vermeye devam ediyor. Çiftçilerin doğrudan tüketici ile buluşturmak için ürettiği ürünler, haftanın 4 günü köy pazarlarında yer alacak.

Sincan Köy pazarları, 22 Temmuz itibariyle haftanın 4 günü olmak üzere yeniden açılıyor. Köylü pazarları aracılığıyla, çiftçilerin ürettiği doğal ürünler doğrudan tüketici ile buluşacak. Çiftçiler, ürettikleri ürünleri aracısız şekilde satarak gelir elde ediyor. Köy pazarları, Sincan Belediyesi, Sincan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sincan Ziraat Odası iş birliği ile koordineli çalışma sonucunda kurulacak. Üretici belgesi alan çiftçiler Sincan Zabıta Müdürlüğü'ne müracaat ederek köylü pazarında satış yapabilecek. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sincan Belediyesi Sincan Ankara Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title