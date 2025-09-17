Ankara'da Jandarma Uzman Çavuş Emre Bozkurt'un Cinayeti Sonrası İddialara Yanıt

Ankara'da bacanağı tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Emre Bozkurt'un babası Ahmet Bozkurt, oğlu ile saldırgan arasında husumet olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Sivil hayatında internet yayıncılığı işiyle de uğraşan Bozkurt, düzenlenen resmi cenaze töreniyle son yolcuğuna uğurlandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde dün sabah meydana gelen olayda Uğur Balkoca, husumetli olduğu ileri sürülen bacanağı Emre Bozkurt'a (39) pusu kurarak aracının içinden tabancayla ateş etti. Başından vurulan Jandarma Uzman Çavuş Bozkurt olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan Balkoca ise cinayet mahallinin 1 kilometre ilerisinde aynı tabancayla aracının içinde intihar etti. Cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan teslim alınan Bozkurt için Sincan'da yer alan Çimşit Mezarlığı camisinde resmi cenaze töreni düzenlendi. Sivil hayatında internet yayıncılığı işiyle de uğraşan Bozkurt'un cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Bozkurt'un evli ve iki kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan baba Ahmet Bozkurt, oğlu ile saldırgan arasında husumet olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Saldırganın ruhsal problemleri olduğunu ileri süren baba Bozkurt, yaşadıkları durumun şokunu üzerlerinden atamadıklarını dile getirdi.

"Bacanağıyla neredeyse hiç görüşmezdi"

Ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğunu belirten baba Bozkurt, "Oğlum sabah servise binmek için evden çıktığı sırada bacanağı pusu kurmuş, ateş ettikten sonra da kaçmış. Biraz ileride de intihar etmiş. Tüm bildiklerimiz bu kadar. Husumet olduğuna dair duyumlar tamamen haber kirliliğinden kaynaklanıyor. Saldırgan evleneli zaten 10 sene olmamış. Herkes şok içinde. Aralarında kavga veya husumet yoktu. Oğlum 12 senedir şehir dışında görevdeydi. Geçen sene Ankara'ya tayini çıkmıştı. Bacanağıyla neredeyse hiç görüşmezdi. Saldırganı ben de tanımıyorum. Psikolojik rahatsızlığının olduğunu tahmin ediyorum. Sağlıklı birisinin kendi yaşamına son vereceğini düşünmüyorum" dedi.

"Herkesin yardımına koşan neşeli biriydi"

Evladının kavgacı biri olmadığına değinen Bozkurt, "Oğlumla arkadaş gibiydik. Pırlanta gibi bir kişinin böyle bir cinayete kurban gitmesini anlayamıyoruz. Oğlum herkesin yardımına koşan neşeli biriydi. Asker olmasına rağmen sivil hayatında bir kez bile silahla dışarıya çıkmamıştır. Küçük bir ekibi vardı. İnternetten yayın yapardı. Türkiye'den sevenleri hep burada, ziyaretimize geldiler. Ortaya çıkan iddialar bizi üzdü. Yaşanmamış şeylerin yaşanmış gibi yayıldığını duyuyoruz. Hepimizin içi yanıyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Canımızdan can gitti. Sözün bittiği yerdeyiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA