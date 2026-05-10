Sincan İl Sağlıktan Anneler Günü'ne özel etkinlik

Ankara'da Sincan 100.Yıl Sağlıklı Hayat Merkezi'nde anne adayları ve emziren annelere yönelik 'Ebemizle Bir Gün Anneler Günü Kutlaması' programı düzenlendi.

Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla, Anneler Günü kapsamında anne adayları ve emziren annelere yönelik 'Ebemizle Bir Gün Anneler Günü Kutlaması' programı düzenlendi.

Ankara Sincan 100.Yıl Sağlıklı Hayat Merkezi'nde gerçekleştirilen program kapsamında anne ve anne adayları, kendilerine gebelik süreci boyunca rehberlik eden ebeleriyle bir araya geldi.

Etkinlik boyunca fizyoterapistler tarafından gebelere yönelik egzersiz ve pilates uygulamaları gerçekleştirildi. Ayrıca diyetisyenler tarafından gebelikte sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirme yapıldı.

"Annelik çok emek, sabır ve özen isteyen bir yolculuk"

Hayat Merkezi'nde sorumlu hekim Ayşegül Sarıcı, annelerin gebelik ve lohusalık sürecini daha bilinçli şekilde sürdürmelerini sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirterek "Annelik çok emek, sabır ve özen isteyen bir yolculuk. Bu yolculukta tabii ki gebelerimizin daha bilinçli ve süreci yönetecek şekilde olması, bizlerle sürekli temas halinde olması çok kıymetli. Çünkü gelecek nesillerimiz onlara emanet. Sadece annenin sağlığı değil, bebeğin sağlığı da anneye bağlı bu süreçte. Biz bu süreçte aile hekimliğimizden, sağlıklı hayat merkezimize, hastanelerimize kadar her aşamada gebelerimizin yanında olup sorularını, sorunlarını cevaplamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"İlk gebeliğini yaşayan annelere ev ziyaretleri yapıyoruz"

Ebe olarak görev yapan Reyhan Malkoç Şahin ise 'Her Ebeye Bir Gebe' projesi kapsamında gebelerle iletişimde olduklarını aktararak "Onları sıkı takip yapıyoruz. İlk gebeliğini yaşayan annelere ev ziyaretleri yapıyoruz. Onları bizimle iletişim kurmaları için daha çok yüreklendiriyoruz. Burada güvenli bir liman olmak istiyoruz onlar için. Onun dışında gebe okullarımızda gebe eğitimi veriyoruz. Annelik yolculuğu, mobil uygulaması ile birlikte de bu verdiğimiz eğitimi desteklemeye devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın kurduğu sistemle birlikte, gebelerimizi hem daha hızlı hem de etkin bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Gerekli durumlarda, gerekli yerlere yönlendirebiliyoruz. Tüm anne adaylarımızın, annelerimizin anneler gününü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her gebelik başlı başına yeni bir yolculuk"

Anne adayı Büşra Baş da 4'üncü çocuğunu kucağına almayı beklediğini söyleyerek ebelere destekleri için teşekkür etti. Annelik yolculuğu uygulamasını da indirdiğini dile getiren Baş, "Son 2 gebeliğimde zaten olan bir uygulamaydı. Gebelik okulu. Son 2 gebeliğimde de gebelik okuluna kaydım var. Ondan öncesinde zaten hastanelerdeki gebelik akademilerinde yer almıştım. Ama her gebelik başlı başına yeni bir yolculuk. O yüzden de yeniden farklı bilgiler ediniyoruz bu süreçte" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı