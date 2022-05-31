Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Arıcılık Akademisi 2'nci Mezunlarını Verdi - Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te arıcılığın geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve doğru üretim yapılmasını sağlamak amacıyla başlattığı ücretsiz arıcılık eğitim programını tamamladı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Merkez Arıcılar Birliği ile yapılan protokol kapsamında kurulan Arıcılık Akademisi'nin ikinci mezunlarına da temel ve modern arıcılığın püf noktalarını kapsayan teorik eğitim verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılıkta verim ile kaliteyi artırmak amacıyla başlattığı eğitim programlarını sürdürüyor. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Merkez Arıcılar Birliği ile yapılan protokol kapsamında geçen yıl ilk kez kurulan 'Arıcılık Akademisi', ikinci mezunlarını da verdi. Arı üretimi, arı hastalıkları, kovan bakımı, arı ırkları, ana arı, polen, arı sütü, arı zehri, bal üretimi, kışlatma, arı besleme konularında ücretsiz teorik bilgi alan kursiyerler eğitimlerini tamamladı.

ARICILIK EĞİTİMİ

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından bu yıl 23 Mayıs'ta başlayan ve 6 ilçede düzenlenen arıcılık eğitiminin sonuncusu ise 30 Mayıs'ta Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nde verildi. Arıcılığa ilgi duyan ve mevcut üreticilerin katılımıyla sona eren arıcılık eğitiminde; Ankara'da arıcıların üretim ve satış ile ilgili yaşadıkları sorunları ortadan kaldıracak çözüm önerileri başta olmak üzere Başkentlilere sağlıklı ve kaliteli bal ulaştırmak amacıyla temel ve modern arıcılığın püf noktaları görsel ve arıcılık malzemeleri ile anlatıldı.

" ÜRETİM KALİTESİNİ ARTIRABİLMEK, HASTALIKLAR VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI ARICIMIZI NASIL EĞİTEBİLİRİZ, ARIMIZI NASIL KURTARABİLİRİZ DÜŞÜNCESİNDEYDİK"

Başkent'te üretim kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Ankara Üniversitesi Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Sedat Sevin, şu açıklamalarda bulundu:

"Özellikle eğitim noktasında arıcıları yetiştirmek, sahada yaşadıkları sorunları çözebilmek ve bizden beklentilerini karşılayabilmek için eğitimler veriyoruz. Ortak imzalanan protokol kapsamında geçen yıl başlayan eğitimlerde amacımız sözleşmeli arıcılık felsefesini yani üretim kalitesini artırabilmek, hastalıklar ve iklim değişikliğine karşı arıcımızı nasıl eğitebiliriz, arımızı nasıl kurtarabiliriz düşüncesindeydik. Geçen sene çok güzel dönüşler aldık. Bu sene de eğitimlerimiz devam ediyor. İnşallah arıcılarımıza faydalı olur ve Ankara kazanır, Türkiye kazanır."

" EĞİTİMLER HER ZAMAN ARICILIĞIN İLERLEMESİNDE ETKİN BİR ROL OYNAMAKTADIR"

Ankara'da teknik arıcılığın gelişmesini ve arıcıların katma değerini yükseltmek istediklerini ifade eden Türkiye Arı Yetiştiriciliği Merkez Birliği Genel Sekreter Vekili Suat Musabeşeoğlu da "Bu eğitim programı sürdürülebilir bir şekilde yapılan nadir bir çalışma. Eğitimler her zaman arıcılığın ilerlemesinde etkin bir rol oynamaktadır. 2000 yılında birliklerin kurulmasıyla beraber eğitim odaklı çalışmalar da yapıldı. Amacımız arıcılığın katma değerini yükseltmek, teknik arıcılığı daha üst seviyelere ulaştırmak" dedi.

ÜRETİCİLERDEN EĞİTİME YOĞUN İLGİ

Arıcılık Akademisi'nde; bal arılarında davranış, bal arıları kolonilerinde stres faktörleri ve alınacak önlemler, teknik arıcılık için gerekli koşullar, koloni yönetimi, ana arı yetiştirme, bal arısı hastalık ve zararlıları konularında verilen eğitimler katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi konusunda doğru bildikleri yanlışları verilen eğitim sayesinde öğrendiklerini anlatan mezunlar, düşüncelerini şu sözlerle paylaştılar:

-Fatma Buran: "Eşim uzun süredir arıcılık ile uğraşıyor, ben de ona yardımcı oluyorum ama doğru bildiğimiz birçok yanlışı düzeltmek ve bilgi almak için geldim. Arı derya deniz, arının derdi bitmez, gelişmesi bitmez ve çok farklı bir canlı. Belediyemize de bu hizmeti için teşekkür ederiz ve devamını bekliyoruz."

-Sıtkı Babaaslan: "Burada amacımız, temel arıcılığı öğrenip bu işi doğru bir şekilde yapabilmek. Ben de bu eğitime ilk kez katıldım. Hocalarımızın sayesinde birçok şey öğrendik."

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN KIRSALA YÖNELİK SON DÖNEMDE YAPTIĞI ÇALIŞMALARI TAKDİRLE KARŞILIYORUM"

-İbrahim Efendi Aras: "İlk defa arıcılık ile ilgileniyorum. Amatör olarak geldim. Büyükşehir Belediyemizin kırsala yönelik son dönemde yaptığı çalışmaları takdirle karşılıyorum. Bu noktada bir çiftçi ve üretici olarak gerek Belediye Başkanımızın gerekse Kırsal Hizmetler Daire Başkanımızın yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Doğru bildiğimiz yanlışları öğrendik, bu eğitim çok verimli oldu."

ANKA / Yerel