Anadolu Üniversitesi Rektörü Taziye Mesajı Yayımladı

Anadolu Üniversitesi rektörü Yusuf Adıgüzel, trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenci için taziye mesajı yayımladı.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Fatma Baran'ın kardeşleriyle geçirdiği kazada yaşamını yitirdiği öğrenen Rektör Yusuf Adıgüzel taziye mesajı yayımladı. Adıgüzel, "Üniversitemiz İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Fatma Baran'ın, kardeşleri ile birlikte elim bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiği derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Sevgili öğrencilerimize ve kardeşlerine Allah'tan rahmet; kedersiz ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına, hocalarına ve tüm Anadolu Üniversitesi ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR