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Amasyalı öğrenciler Yeşilırmak Nehri'nin üstünde elektrik üretecek rüzgar türbini tasarladı

Amasyalı öğrenciler Yeşilırmak Nehri'nin üstünde elektrik üretecek rüzgar türbini tasarladı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 2 öğrenci, Yeşilırmak Nehri'ne rüzgar türbini (RES) konuşlandırarak elektrik enerjisi üretiminin sağlanacağı bir proje tasarladı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 2 öğrenci, Yeşilırmak Nehri'ne rüzgar türbini (RES) konuşlandırarak elektrik enerjisi üretiminin sağlanacağı bir proje tasarladı. Şehit İdris Bolat Anadolu Lisesi öğrencileri Çağla Mantı ve Elif Azra Ergin'in projesi sergilendiği bilim fuarında dikkat çekti.

Tasarladıkları "Yeşilırmak Rüzgar Gücü Projesi" ile suyun akışını ve rüzgarı kullanarak elektrik üretmek istediklerini belirten 9. sınıf öğrencisi Çağla Mantı, "Türbinin prototipini kendi okulumuzda bulunan 3D yazıcı ile çıkardık. Suyun akışı için çamaşır makinesi pompası kullandık. Taşova'da yaşayanlar bilir. Irmak kenarında aşırı derecede bir rüzgar var. Suyun akışı da kesilmediği müddetçe kesilmez. Yani sürdürülebilir bir enerji. Yeşilırmak'ımız boşuna akmasın, doğru değerlendirilsin. O kadar su boşuna heba olmayıp enerjiye dönsün istiyoruz" dedi.

Sağlanacak enerjinin İlçenin aydınlatılmasında kullanılacak projeye danışmanlık yapan öğretmeni Bilal Ertuğrul da, türbinin ayak kısmında su değirmeninin de bulunduğunu söyledi.

Öğrencilerini kutlayan Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ise, "Hem su enerjisini hem de rüzgar enerjisini kullanarak elektrik üretme anlamında bir prototip gerçekleştirmişler. İlçemizin doğal görünümü de göz önüne alındığında Yeşilırmak'ta son derece uygulanabilir bir proje olarak bizim dikkatimizi çekti. Bu gibi projelerle ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını indirgeyebiliriz, hatta tamamen sıfırlayabiliriz diyorum" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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