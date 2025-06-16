Amasyalı Çiftçi Halı Yıkama İnovasyonu İle Dikkat Çekti

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan bir çiftçi, tarlasında kullandığı motorlu tırpanı halı yıkama makinesine dönüştürerek ailece halıları pırıl pırıl yıkadı. Yeni yöntemiyle daha hızlı ve etkili sonuç elde ettiklerini söyleyen Serkan Karakuş, sosyal medyada 'Halı yıkamada çığır açtık' ifadesini kullandı.

Amasyalı çiftçi halılarını tırpanla yıkadı: "Halı yıkamada çığır açtık"

AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan bir çiftçi, ot biçmek için kullanılan motorlu tırpanı halı yıkama makinesine dönüştürerek evindeki bütün halıların yıkanmasını sağladı. Çiftçi Serkan Karakuş, ailece yıkadıkları halıların pırıl pırıl olduğu o görüntüleri "Halı yıkamada çığır açtık" sözleriyle sosyal medyada paylaştı.

Eşinin kendisinden halıların yıkanmasına destek olmasını istemesi üzerine tarlasında kullandığı ot biçme makinesinin ucuna fırça aparatı ekleyen 3 çocuk babası Karakuş, halı yıkama işini kolaylaştırdı. Bu yöntemle fırçalarla elle yıkamaya göre daha hızlı sonuç elde etmeleriyle zamandan tasarruf edip daha az efor sarf ettiklerini söyledi.

Tozunu alıp suyla ıslayarak temizleyici döktükleri halının üstünde tırpanın korumalığı sayesinde su sıçratmadan ot biçer gibi manevra yaptıklarını anlatan Karakuş, "Halı yıkamada çığır açtık. Köyümüzün eskileri bu görüntüleri görseydi çok şaşırırdı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - Yerel
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