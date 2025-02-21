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Amasya'da Öğrenciler Kar Altında Eğlendi

Amasya'da Öğrenciler Kar Altında Eğlendi
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Amasya'daki Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu'nda öğrenciler, kar yağışı altında erik dalı şarkısıyla eğlenceli anlar yaşadı. Okul yönetimi ve Amasya Valiliği, çocukların keyif dolu anlarını sosyal medyada paylaştı.

Amasya'da bir ilkokulun bahçesinde yağan karın altında oynayan öğrenciler, okul yönetiminin hoparlörden açtığı erik dalı şarkısıyla eğlendi. Bütün okulun o keyifli anlarını Amasya Valiliği sosyal medyada paylaştı.

450 öğrencisi bulunan Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu'nda teneffüse çıkan öğrenciler kar yağdığını görünce oynamaya başladı. Bu durumu gören nöbetçi öğretmen okul yöneticilerinden şarkı çalınmasını istedi. Hoparlörlerden duyulan erik dalı şarkısıyla öğrencilerin keyfi daha da arttı.

Amasya Valiliği: "Karda vakit geçirmenin en güzeli bu olsa gerek"

Amasya Valiliği, öğrencilerin o anlarını, "Önce ders. Teneffüste ise kar altında arkadaşlarla kalpleri ısıtan eğlence anları. Karda vakit geçirmenin en güzeli bu olsa gerek değil mi çocuklar?" notuyla paylaştı.

"Öğretmenlerimizin şarkı açmasıyla sevincimiz daha da arttı"

Öğrencilerden Asel Defne Kalleci, "Kar çok güzel yağdı. Öğretmenlerimizin şarkı açmasıyla sevincimiz daha da arttı" dedi.

Yağan karın altında oynayan öğrencilerin coşkusunu artırma fikrinin nöbetçi öğretmenden çıktığını anlatan okul müdürü Selami Nabi Erdoğan ise "Hava soğuk olduğu için normalde çocukları dışarı çıkarmak istemiyoruz. Fakat 40 dakikalık dersten sonra çocukların teneffüs ihtiyaçları oluyor. Dışarı çıktıkları an karda müthiş şekilde yağmaya başlayınca müziksiz oynamaya başladılar. Bunu görünce bizde hemen şarkı açtık" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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