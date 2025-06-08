Amasya'da Kene Tehlikesini Fark Eden Adamın Şaşırtan Selfie'si

Amasya'da Kene Tehlikesini Fark Eden Adamın Şaşırtan Selfie'si
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Kurban Bayramı'nda Amasya'da tarlasında selfie çeken Mehmet Fatih Hatipoğlu, fotoğrafta vücudundaki 25 keneyi fark ederek büyük bir tehlikeyi atlattı. Kenelerden kontrollü bir şekilde kurtulan Hatipoğlu, bu olayın kendisi için bir hayat kurtardığını ifade etti.

Amasya'da buğday tarlasına giden adam üzerindeki ölümcül keneleri cep telefonuyla yaptığı selfie sayesinde fark etti. Bir anda neye uğradığını şaşırıp hayatının şokunu yaşayan Mehmet Fatih Hatipoğlu, üstündeki 25 keneden kontrollü bir şekilde kurtulmayı başardı.

Kurban Bayramında Amasya merkeze bağlı Sıracevizler köyündeki yakınlarını ziyaret eden 42 yaşındaki Mehmet Fatih Hatipoğlu, kontrol etmek üzere kendisine ait olan tarlaya gitti. Hatıra olarak cep telefonuyla yaptığı selfie çekiminin ardından fotoğrafı sosyal medyada paylaşmak üzere incelerken tişörtünün üzerindeki böceği gören 3 çocuk babası, yakından baktığında bunların kene olduğunu fark edince panikledi. Sonrasında ellerine eldiven takarak üzerindeki keneleri vücuduna temas etmeden temizledi.

Orta Karadeniz Bölgesinde bu dönemlerde ölümlere yol açan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı'na (KKKA) neden olduğunu bildiği kenelerden dolayı kendisinde şu an için herhangi bir rahatsızlık belirtisi bulunmadığını anlatan Hatipoğlu, "Bu fotoğraf hayat kurtaran selfie oldu. Çünkü ölümle burun buruna geldik. Herkes benim kadar şanslı olmayabilir" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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