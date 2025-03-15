Alzheimer Hastası Şehzat Gevker Kayıp

Erzurum Palandöken ilçesinde 'Camiye gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Şehzat Gevker'in (82) Ailesi Gevker'in bulunması için polis merkezine kayıp müracaatında bulundu.

Merkez Palandöken İlçesi Yenişehir İkinci Marketler semtinde oturan üç çocuk babası emekli işci 82 yaşındaki Şehzat Gevker, 13 Mart'ta akşam saatlerinde camide gitmek için evden ayrıldı. Alzheimer hastası olan Şehzat Gevker'in eve dönmemesi üzerine oğlu Ünsal Gevker, babasının hayatından endişelenerek Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. - ERZURUM